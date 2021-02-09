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09 февраля 2021, 12:42 1

СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей

09 февраля 2021, 12:42 1
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Среди злоумышленников - чиновники Одесского горсовета и областной прокуратуры
Среди злоумышленников - чиновники Одесского горсовета и областной прокуратуры
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили должностных лиц нескольких одесских учреждений и горсовета на незаконном отчуждении земель Госспецсвязи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали сделку чиновники Одесского горсовета, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра и частные застройщики", - сообщили оперативники.

Фигуранты подделали официальные документы и сменили собственность земель площадью почти 4 гектара. Проверяется информация, что злоумышленники действовали через незаконное вмешательство в работу телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем государственных контролирующих органов.

Сейчас на незаконно отчужденных землях ведется застройка многоквартирными домами с многочисленными нарушениями законодательства. Однако судом наложен арест на участок, а также на здания, недострои, другие складские помещения с лишением права пользования, распоряжения имуществом и запретом проведения строительных работ.

Правоохранители провели свыше 20 обысков. В их ходе изъято документацию на строительство жилого комплекса, черновые записи, бланки с оттисками печатей строительных компаний и другие материалы, которые подтверждают незаконный вывод земельного участка из государственной собственности для коммерческой застройки.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в двух регионах СБУ разоблачила коррупционные схемы в подразделениях Государственной исполнительной службы.

Одесса строительство СБУ чиновники горсовет предприниматели

 
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