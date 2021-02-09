"Нынешние сотрудники СБУ являются агентами иностранных спецслужб" - экс-первый замглавы СБУ Нескоромный

Также Нескоромный обещает предоставить информацию о коррупции во власти

Также Нескоромный обещает предоставить информацию о коррупции во власти

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Экс-первый заместитель главы СБУ заявил, что вынужден перенести ранее анонсированную на завтрашний день пресс-конференцию, поскольку его объявили в международный розыск.

Как передает RegioNews, об этом Нескоромный сообщает в видео-обращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов, мне придется поменять стратегию защиты. Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Их сейчас ведут мои юристы с представителями европейских правоохранительных органов", - сообщил он.

По его словам, ему сделали определенные предложения, на которые "он не может согласиться", поскольку является действующим сотрудником Службы безопасности Украины. "Я никогда не соглашусь работать против Украины", - отмечает он.

Также Нескоромный сделал несколько громких заявлений. Так, он готов предоставить общественности информацию о коррупции во власти (в частности о выводе средств из госбанков).

У меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные о выводе денег из госбанков - Ощадбанка, Приватбанка. Скоро будут данные по Укрэксимбанку и Укргазбанку", - отмечает он.

Помимо этого, с его слов, многие нынешние руководители СБУ являются агентами иностранных спецслужб, а Баканов ситуацию в службе не контролирует.

К сожалению, Служба безопасности Украины сейчас не работает в интересах страны. Многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок. Торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков - этим занимаются целые подразделения спецслужбы. При этом глава СБУ Иван Баканов не контролирует ситуацию в ведомстве", - сообщает он.

Напомним, Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.