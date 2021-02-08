13:51  08 февраля
В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света
10:19  08 февраля
Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
08:11  08 февраля
На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 13:18 102

Экс-сотруднику СБУ сообщено о подозрении в сотрудничестве с террористами "ДНР"

08 февраля 2021, 13:18 102
Читайте також українською мовою
Правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ
Правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры бывшему сотруднику Управления Службы безопасности Украины в области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.

Занимая должность следователя в так называемом "Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.

Напомним, экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников, СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ.

Офис генпрокурора СБУ террористы Уголовная ответственность ДНР

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua