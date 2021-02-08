Экс-сотруднику СБУ сообщено о подозрении в сотрудничестве с террористами "ДНР"

Правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ

Правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры бывшему сотруднику Управления Службы безопасности Украины в области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.

Занимая должность следователя в так называемом "Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.

Напомним, экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников, СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ.