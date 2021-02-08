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08 февраля 2021, 12:06 124

Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине

08 февраля 2021, 12:06 124
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В течение следующих месяцев пройдет 30 форумов по различным темам
В течение следующих месяцев пройдет 30 форумов по различным темам
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 30 масштабных форумов по различным темам, которые будут происходить еженедельно.

Об этом он заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает RegioNews.

По его словам, еженедельные форумы будут стартом большого общественного диалога с участием властей, общественности, международных экспертов, украинских экспертов, ученых и журналистов.

В течение следующих месяцев кроме COVID-19 мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образованию, науке, культуре и спорте, о медицинской, о социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправленим и о многих других очень важных вещах", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что эти сферы и направления являются опорами независимости Украины и рассказал, что формат празднования 30-й годовщины ее обретения "будет для Украины беспрецедентным".

Напомним, в Киеве пикетируют международный форум с участием Зеленского, активисты протестуют против закрытия телеканалов в Украине.

Зеленский заявил, что планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными, он готов сделать прививку в прямом эфире. Также Зеленский озвучил главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине.

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