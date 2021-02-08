В Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан - Степанов
В Минздраве утверждают, что вакцина от коронавируса будет бесплатной и безопасной
В Минздраве утверждают, что вакцина от коронавируса будет бесплатной и безопасной
Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, в Украине нужно вакцинировать минимум 60% граждан.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе форума "Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы", передает RegioNews.
Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной", - сказал министр.
Степанов добавил, что вакцина точно поможет в борьбе с коронавирусом. По его словам, в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от COVID-19 уже на следующей неделе.
Напомним, Ляшко рассказал, когда будут вакцинировать украинцев на оккупированных территориях.
Ляшко рассказал, когда будут вакцинировать украинцев на оккупированных территорияхВсе новости »
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