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01 февраля 2021, 11:59 6

"Санкциями жизни людей не вернешь": Зеленский сделал заявление о войне на Донбассе

01 февраля 2021, 11:59 6
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Он считает, что было бы правильным, если бы защищали Украину США и Евросоюз
Он считает, что было бы правильным, если бы защищали Украину США и Евросоюз
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе. По его словам, санкциями жизни погибших людей из-за войны не вернуть.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, передает RegioNews со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, было бы правильным, чтобы защищали Украину США и Евросоюз.

"Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что такая же агрессия, которая сегодня наблюдается со стороны России против Украины, может быть в отношении любой другой страны.

"Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе.

Донбасс Россия Украина война президент

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