Зеленский объяснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи"

Президент не чувствует геополитической угрозы со стороны Китая

Президент не чувствует геополитической угрозы со стороны Китая

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине и не будет продан иностранным инвесторам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью президента, которое вышло на телеканале HBO.

Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - добавил президент.

Вместе с тем президент категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич": "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь... но за время моего президентства - точно нет".

По мнению Зеленского, для Украины Китай не является главной геополитической угрозой, "поскольку в Украине мы этого не чувствуем (угрозы от Китая - ред.)".

Напомним, ранее сообщалось, что фирма Ярославского и китайские инвесторы займутся заводом "Мотор Сич".

31 января в Запорожье СБУ сорвала тайныо собрания акционеров "Мотор Сичи”.

Впоследствии в СБУ объяснили, почему проводят обыски на месте собрания акционеров "Мотор Сичи”.