Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине: "неприятно осознавать, что стоишь с протянутой рукой"

Президент подчеркнул, что Украина не является равноправным партнером для стран ЕС

Президент подчеркнул, что Украина не является равноправным партнером для стран ЕС

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не является в приоритете стран мира, которые получают вакцины, например, как остальные страны ЕС.

Как информирует RegioNews, об этом президент заявил в интервью Axios на телеканале HBO.

Говоря о задержке с вакцинацией в Украине, Зеленский отметил, что "есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации".

Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной.