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29 января 2021, 12:57 121

Перевыборы мэра Харькова: Терехов заявляет, что направил документы согласно закону

29 января 2021, 12:57 121
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Он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы
Он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы
Фото: из открытых источников
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Городской совет Харькова ждет на запрос от профильного комитета Верховной Рады, чтобы вынести на сессию вопрос о принятии к сведению факта смерти мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом во время пресс-конференции заявил и.о. мэра Харькова и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает RegioNews.

Терехов заявил, что он узнал из СМИ информацию о необходимости отправки в Раду свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решения сессии.

По его словам, юристы городского совета "думают иначе" о необходимости этих документов.

То, что касается вынесения на сессию, то на ближайшей сессии мы вынесем это решение. Я считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, и потом у харьковчан появится стабильность", - сказал он.

Терехов отметил, что в декабре 2020 года он подал обращение в парламент с просьбой назначить выборы мэра Харькова и по его словам, "это единственная норма закона, которая сегодня существует".

И. о. мэра подчеркнул, что ожидает от парламентского комитета письменный запрос, где будут указаны все необходимые документы. После этого они все будут направлены в парламент для назначения внеочередных выборов городского головы Харькова.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

Харьков
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