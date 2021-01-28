ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения"

Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму

Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму

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Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в совершении государственной измены из-за подписания так называемых "Харьковских соглашений" в 2010 году.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие подозревает Януковича в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. ГБР считает, что он находился в сговоре с высшими должностными лицами России и помог им вести подрывную деятельность против Украины.

21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому, срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017 года до 2042 года.

В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее с 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год.

Результатом подписания этих соглашений стало увеличение российского контингента в Крыму, что в феврале 2014 года воплотилось в начале операции по захвату Крыма и последующей его аннексии.

Напомним, ранее Высшему антикоррупционному суду отказали в апелляции о заочном аресте Януковича в деле Межгорья.