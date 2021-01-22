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В Харькове сообщили о задержании трех лиц, причастных к работе дома престарелых
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22 января 2021, 08:32 135

В Харькове сообщили о задержании трех лиц, причастных к работе дома престарелых

22 января 2021, 08:32 135
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Фото: khar.gp.gov.ua
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Среди задержанных владелец дома, арендатор дома и администратор фирмы которая оказывала услуги по содержанию стариков. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как отмечается, причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами.

В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия.

Также устанавливаются остальные лица причастные к работе дома престарелых.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС.

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