В Харькове сообщили о задержании трех лиц, причастных к работе дома престарелых
Среди задержанных владелец дома, арендатор дома и администратор фирмы которая оказывала услуги по содержанию стариков.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Как отмечается, причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами.
В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия.
Также устанавливаются остальные лица причастные к работе дома престарелых.
Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.
Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.
Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.
Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.