Пожежа у Харкові: Рада напрацює законопроєкти для уникнення подібних трагедій

До трагедії, на думку спікера, призвело неналежне дотримання чинного законодавства

До трагедії, на думку спікера, призвело неналежне дотримання чинного законодавства

Фото: із відкритих джерел

У Верховній Раді працюють над розробкою проєктів законів, які допоможуть запобігти таким трагедіям, як пожежа у будинку для літніх людей у Харкові.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Насправді багато чого визначено законодавчо. Єдина проблема, що вони (закони - ред.) не виконуються належним чином. Паралельно з цим є ще декілька законопроектів, які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підготовлені профільними комітетами, надані Верховній Раді й розглянуті", - сказав Разумков.

Він додав, що в таких питаннях має бути спільна робота Ради і всіх інституцій, щоб таких випадків не траплялося.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.