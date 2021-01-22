Пожар в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня - ГСЧС

Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших человек

Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших человек

Фото: Facebook

Пожар в Харькове в доме престарелых "Золотое время", который 21 января унес жизни 15 человек, квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в холодный период при использовании приборов для обогрева.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС.

Пожар в Харькове: задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.