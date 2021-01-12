Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа" — советник главы Офиса президента
Советник главы ОП Подоляк заявил, что Зеленский и Офис президента не намерены отвечать на санкции США в отношении Дубинского.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".
Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не намерены отвечать на санкции США в отношении депутата из партии "Слуга народа" Александра Дубинского.
А почему именно президент на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно, - отметил Подоляк.
Напомним, вчера США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".