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12 января 2021, 21:26 84

Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа" — советник главы Офиса президента

12 января 2021, 21:26 84
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Михаил Подоляк считает, что такая реакция – прерогатива депутатского корпуса
Михаил Подоляк считает, что такая реакция – прерогатива депутатского корпуса
Фото из открытых источников
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Советник главы ОП  Подоляк заявил, что Зеленский и Офис президента не намерены отвечать на санкции США в отношении  Дубинского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не намерены отвечать на санкции США в отношении депутата из партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

А почему именно президент на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно, - отметил Подоляк.

Напомним, вчера США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Сегодня же нардеп Корниенко сообщил, что в "Слуге народа" санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами".

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