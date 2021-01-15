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15 января 2021, 12:12 309

Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа" из-за санкций против него

15 января 2021, 12:12 309
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Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией" со стороны оппонентов
Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией" со стороны оппонентов
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Александр Дубинский, против которого были введены персональные санкции за вмешательство в выборы президента США, требует созвать заседание провластной фракции "Слуга народа".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции касательно введённых против него персональных санкций", - написал Качура.

В своем письме к председателю партии "Слуга народа" Давида Арахамии Дубинский заявляет об осуществлении против него "грязной провокации" и утверждает, что санкции США были наложены из-за "заведомо ложного доноса в государственные учреждения Соединенных Штатов Америки".

Подобная ситуация требует от фракции ее срочного обсуждения и получения важной информации от меня лично и осуществления действий по пресечению подобных провокаций и привлечению к ответственности лиц, которые эти провокации умышленно совершали", - пишет Дубинский.

Он также заявляет, что эта ситуация используется как предмет шантажа руководства государства, а промедление с проведением заседания, по словам Дубинского, "может привести к дискредитации партии "Слуга народа" и президента Зеленского".

Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.

Нардеп Корниенко сообщил, что в "Слуге народа" санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами".

Позже советник главы Офиса президента заявил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

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