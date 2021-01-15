Специально по вопросу санкций США против Дубинского фракция "Слуга народа" собираться не будет, - Арахамия

Этот вопрос рассмотрят на очередном заседании фракции

Этот вопрос рассмотрят на очередном заседании фракции

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Вопрос санкций Министерства финансов США против народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции наряду с другими актуальными вопросами.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Вопрос относительно господина Дубинского может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созвать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем, - сказал Арахамия.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

Как сообщалось, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Также и советник главы Офиса президента Подоляк сообщил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

Сам же Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов.