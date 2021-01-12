В "Слуге народа" санкции против Дубинского еще не обсуждали - Корниенко
Партия "Слуга народа" еще не обсуждала введение Соединенными Штатами санкций против народного депутата Александра Дубинского, и этого вопроса еще не было в повестке дня политической силы.
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.
По его словам, фракция не может собраться на заседание из-за введения локдауна.
Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифами, заняты более насущными вопросами", - заявил Корниенко.
Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в американские выборы.
Также сообщалось, что Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.