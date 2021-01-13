Санкции против Дубинского и Ко: Ермак обещает привлечь к ответственности

У Зеленского уверяют, что будут наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против "слуги народа" Александра Дубинского

У Зеленского уверяют, что будут наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против "слуги народа" Александра Дубинского

Фото: из открытых источников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все причастные к вмешательству в выборы в США лица, против которых недавно ввели санкции, будут привлечены к ответственности.

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