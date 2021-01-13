Санкции против Дубинского и Ко: Ермак обещает привлечь к ответственности
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все причастные к вмешательству в выборы в США лица, против которых недавно ввели санкции, будут привлечены к ответственности.
Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.
Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал он.
Впрочем, в своем сообщении руководитель Офиса президента не назвал никаких конкретных фамилий.
For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021
Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".
Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.
Нардеп Корниенко сообщил, что в "Слуге народа" санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами".
Позже советник главы Офиса президента заявил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".
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