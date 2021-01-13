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13 января 2021, 18:39 204

Санкции против Дубинского и Ко: Ермак обещает привлечь к ответственности

13 января 2021, 18:39 204
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У Зеленского уверяют, что будут наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против "слуги народа" Александра Дубинского
У Зеленского уверяют, что будут наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против "слуги народа" Александра Дубинского
Фото: из открытых источников
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все причастные к вмешательству в выборы в США лица, против которых недавно ввели санкции, будут привлечены к ответственности.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал он.

Впрочем, в своем сообщении руководитель Офиса президента не назвал никаких конкретных фамилий.

Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.

Нардеп Корниенко сообщил, что в "Слуге народа" санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами".

Позже советник главы Офиса президента заявил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

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