Зеленский считает, что Татаров сам должен доказать свою невиновность

Сейчас Татарова отстранили от дел НАБУ

Сейчас Татарова отстранили от дел НАБУ

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский обсуждал с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком вопрос открытия НАБУ дела против его заместителя Олега Татарова.

Сейчас Татарова отстранили от некоторых дел в ОП и он должен доказывать свою невиновность, заявил глава государства в интервью изданию "Фокус", пишет RegioNews.

"Как только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы ни одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Потом мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что сейчас Татарова отстранили от дел НАБУ, прокуратуры и все эти полномочия передали другому заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову. По его словам, это был конфликт интересов.

"Мы сказали, чтобы он шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", - пояснил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что не может делать выводов, является ли Татаров коррупционером, и напомнил, что возбужденное дело касается 2017 года.

"Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не о имидже", - добавил Зеленский.

В то же время президент заверил, что если те, кто работает с ним, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены.

"И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не воровали, бронежилеты с дырами не продавали, взятки не получали", - заверил Зеленский.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.