В Кропивницком прилет: под ударом мог оказаться "Эпицентр"

Фото: местные Телеграмм-каналы

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Попадание зафиксировали на территории одной из торговых сетей

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По информации местных Telegram-каналов, под ударом мог оказаться "Эпицентр". На месте попадания – масштабный пожар.

Пока данных о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

Напомним, в ночь на 10 ноября РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными БпЛА типа Shahed (96 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях.