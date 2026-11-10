Российский удар по Кропивницкому: двое охранников с тяжелыми ожогами в больнице

Фото: Суспильне Кропивницкий

В Кропивницком в результате российской атаки по гражданской инфраструктуре пострадали двое мужчин, работавших охранниками. Их госпитализировали с ожогами лица, рук и ног

Об этом Суспильному рассказала руководитель Кировоградской областной больницы Лариса Андреева, передает RegioNews.

По ее словам, у одного из пострадавших ожоги охватывают до 40% поверхности тела, у другого – 25%.

Одного мужчину оперируют хирурги. Второй находится в отделении, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Один из них нуждался в помощи комбустиологов.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавших.

Напомним, утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Попадание зафиксировали на территории одной из торговых сетей. По данным, местных Telegram-каналов под ударом оказался "Эпицентр".