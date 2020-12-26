Дело Татарова: НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в расследование

Исполняющий обязанности САП не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно

Исполняющий обязанности САП не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно

Фото: radiosvoboda

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Так, по словам исполняющего обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, 3 декабря в ЕРДР внесено производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов".

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. За это новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы истребовали материалы, изучили их и дали указания детективам (что изменить в деле - ред.). У них на это ушло где-то две недели", - сказал он.

Тогда, 2 декабря, НАБУ обвинило Венедиктову в препятствовании по делу Татарова, в частности, Бюро указало, что генпрокурор не имела права менять группу прокуроров.

Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно.

Я бы сказал так, в 37-й статье (УПК, на которую ссылалась Венедиктова - ред.) не описаны те обстоятельства, которые давали возможность изменять (группу прокуроров - ред.)", - отметил он.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.