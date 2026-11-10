"Нам нужна Европа за столом переговоров": посланники Трампа будут давить на Россию

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Посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф будут давить на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к предстоящим переговорам по безопасности континента

Об этом пишет "Европейская правда" по ссылке на Politico, передает RegioNews.

По данным издания, Кушнер и Виткофф будут настаивать на привлечении Европы к предстоящим обсуждениям в ходе трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Это первая подобная встреча с февраля.

Американские представители стремятся ускорить переговорный процесс и хотят, чтобы нынешний раунд стал последним без полноценного участия европейцев.

"Нам нужна Европа за столом переговоров", – заявил один из чиновников США.

По его словам, американское предложение состоит в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после завершения трехсторонней встречи.

В то же время вопрос о том, кто будет представлять Европу на переговорах и стоит ли европейским союзникам Украины непосредственно вести диалог с Путиным, остается дискуссионным. Лидеры ЕС планируют обсудить это во время неформального саммита в конце недели.

Европейские правительства также опасаются, что администрация Трампа может согласиться на давние требования России по ограничению роли НАТО в регионе. Американские чиновники уверяют, что Альянс и дальше будет оставаться центральным элементом коллективной обороны Европы, однако считают необходимым пересмотреть подходы к отношениям континента с Россией.

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

По данным СМИ, украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.