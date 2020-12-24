Татаров прибыл на заседание ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения

НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог

НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог

Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, несмотря на передачу своего дела от НАБУ в СБУ, пришел на сегодняшнее заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должно рассматриваться ходатайство Нацагентства о заключении его под стражу.

Об этом сообщает RegioNews.

Под зданием суда он заявил, что потребует расследовать все доказательства детективов НАБУ относительно его причастности к завладению 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Также Татаров отметил, что его никто не увольнял с должности заместителя главы ОП, а сейчас он передал свои должностные обязанности другому человеку, пока не завершится следствие.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.