Татаров прибув на засідання ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід

НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу

НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу

Фото з відкритих джерел

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров попри передачу своєї справи від НАБУ в СБУ прийшов на сьогоднішнє засідання Вищого антикорупційного суду, на якому має розглядатися клопотання Нацагентства про взяття його під варту.

Про це повідомляє RegioNews.

Під будівлею суду він заявив, що вимагатиме розслідувати усі докази детективів НАБУ щодо його причетності до заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Також Татаров зазначив, що його ніхто не звільняв з посади заступника глави ОП, а нині він передав свої посадові обов'язки іншій людині, допоки не завершиться слідство.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Однак, як повідомили у ЗМІ, в антикорупційному суді не отримували інформації про перенесення засідання по Татарову. Тому засідання має відбутися.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.