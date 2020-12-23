В Харькове похоронили Кернеса, не обошлось без инцидентов

Проститься с мэром города пришли тысячи людей

Проститься с мэром города пришли тысячи людей

Фото: Суспільне

Сегодня, 23 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище № 2.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Церемония захоронения началась около 14:30, которая длилась около часа. Ее продлили почти еще на час из-за огромных очередей жителей города, которые пришли проститься с мэром.

На церемонии присутствовали родные Кернеса. Также на кладбище и вдоль улицы Пушкинской собралось очень много людей. Люди принесли огромное количество живых цветов.

Гроб Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты жителей города.

По информации Нацполиции Харьковской области, в церемонии прощания с Геннадием Кернесом приняли участие 110 тысяч человек.

Во время церемонии захоронения не обошлось без инцидентов. Неподалеку второго городского кладбища на улице Пушкинской неизвестные запустили фейерверк. Сейчас правоохранители выясняют, кто запустил салют. По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия. 21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.

23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.