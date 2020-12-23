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23 декабря 2020, 16:35 323

В Харькове похоронили Кернеса, не обошлось без инцидентов

23 декабря 2020, 16:35 323
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Проститься с мэром города пришли тысячи людей
Проститься с мэром города пришли тысячи людей
Фото: Суспільне
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Сегодня, 23 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище № 2.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Церемония захоронения началась около 14:30, которая длилась около часа. Ее продлили почти еще на час из-за огромных очередей жителей города, которые пришли проститься с мэром.

Кернеса поховали — фоторепортаж

На церемонии присутствовали родные Кернеса. Также на кладбище и вдоль улицы Пушкинской собралось очень много людей. Люди принесли огромное количество живых цветов.

Гроб Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты жителей города.

Везут на кладбище: гроб с телом Геннадия Кернеса вынесли из здания ХНАТОБа (фото) - Харьков Vgorode.ua

По информации Нацполиции Харьковской области, в церемонии прощания с Геннадием Кернесом приняли участие 110 тысяч человек.

Кернеса поховали — фоторепортаж

Во время церемонии захоронения не обошлось без инцидентов. Неподалеку второго городского кладбища на улице Пушкинской неизвестные запустили фейерверк. Сейчас правоохранители выясняют, кто запустил салют. По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия. 21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.

23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

полиция мэр Харьков прощание Геннадий Кернес похороны
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