10:36  17 декабря
Вместо Кернеса функции мэра Харькова сможет исполнять секретарь горсовета - ОПОРА
09:24  17 декабря
Главой РГА на Житомирщине назначили бывшего следователя
08:12  17 декабря
Сутки в ООС: боевики совершили очередные обстреляли из минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2020, 09:31 27

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

17 декабря 2020, 09:31 27
Читайте також українською мовою
COVID-19 вызвал серьезные осложнения в работе его организма
COVID-19 вызвал серьезные осложнения в работе его организма
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской глава Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Как передает RegioNews, об этом сообщил бизнесмен и товарищ Кернеса Павел Фукс в Telegram.

Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.

Ранее сообщалось, что 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова Кернеса резко ухудшилось.

Напомним, ранее у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

коронавирус болезнь мэр Харьков Геннадий Кернес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »