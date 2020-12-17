Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

COVID-19 вызвал серьезные осложнения в работе его организма

COVID-19 вызвал серьезные осложнения в работе его организма

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил бизнесмен и товарищ Кернеса Павел Фукс в Telegram.

Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.

Ранее сообщалось, что 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова Кернеса резко ухудшилось.

Напомним, ранее у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".