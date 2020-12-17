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17 декабря 2020, 13:20 13

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса

17 декабря 2020, 13:20 13
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В городе отменены все массовые мероприятия
Фото: Харьков.now
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В Харькове объявлены днями траура 17, 18, 19 декабря, в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает RegioNews.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях", - говорится в документе.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, Геннадий Кернес умер в клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Ему был 61 год. По предварительным данным, мэра похоронят в Харькове скорее всего 21-22 декабря.

смерть мэр Харьков Геннадий Кернес город
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