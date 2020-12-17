В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает RegioNews.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях", - говорится в документе.