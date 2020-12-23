В Винницкой области Липовецкий городской голова добровольно отказался от должности
Липовецкий городской председатель Николай Грушко добровольно отказался от должности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Липовецкие известия".
Заявление Липовецкого городского головы Николая Грушко о сложении полномочий прозвучала в конце третьей сессии после принятия бюджета общины на 2021 год. Председатель поблагодарил всех за работу и отметил, что слагает полномочия.
Мне дороже безопасность моей семьи и я не имею здоровья. Это мое решение и обсуждению оно не подлежит, - подытожил городской голова.
Причины своего решения Николай Грушко не детализировал.
Пока депутаты должны переложить обязанности мэра секретаря горсовета.
Впервые Н.Грушко был избран мэром Липовца в 2015 году. В 2020-м он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана" и победил на выборах.
Напомним, ранее сообщалось, что мэром Винницы избран действующего мэра Сергея Моргунова.