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23 декабря 2020, 13:30 75

В Винницкой области Липовецкий городской голова добровольно отказался от должности

23 декабря 2020, 13:30 75
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Объявил это в конце третьей сессии горсовета, после принятия бюджета
Объявил это в конце третьей сессии горсовета, после принятия бюджета
Фото из открытых источников
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Липовецкий городской председатель Николай Грушко добровольно отказался от должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Липовецкие известия".

Заявление Липовецкого городского головы Николая Грушко о сложении полномочий прозвучала в конце третьей сессии после принятия бюджета общины на 2021 год. Председатель поблагодарил всех за работу и отметил, что слагает полномочия.

Мне дороже безопасность моей семьи и я не имею здоровья. Это мое решение и обсуждению оно не подлежит, - подытожил городской голова.

Причины своего решения Николай Грушко не детализировал.

Пока депутаты должны переложить обязанности мэра секретаря горсовета.

Впервые Н.Грушко был избран мэром Липовца в 2015 году. В 2020-м он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана" и победил на выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что мэром Винницы избран действующего мэра Сергея Моргунова.

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