В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко

С мэром прощаются в Харьковском национальном театре оперы и балета

С мэром прощаются в Харьковском национальном театре оперы и балета

Фото: sharij.net

Мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Днепра Борис Филатов и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко прибыли в Харьков, чтобы проститься с городским главой Геннадием Кернесом, который умер от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что гроб перевезли в Харьковский оперный театр, где в 9 часов утра началось гражданское прощание. Почтить память мэра пришли тысячи харьковчан, очередь растянулась уже на несколько кварталов.

Свои соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса выразили актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также певица Ирина Билык. Она назвала Кернеса "великим человеком" и поблагодарила за то, что он сделал для Харькова.

Ранее сообщалось, что в Харьков на прощание с Кернесом приехали Кличко, Добкин и Новинский.