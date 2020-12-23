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23 декабря 2020, 12:13 702

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко

23 декабря 2020, 12:13 702
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С мэром прощаются в Харьковском национальном театре оперы и балета
С мэром прощаются в Харьковском национальном театре оперы и балета
Фото: sharij.net
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Мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Днепра Борис Филатов и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко прибыли в Харьков, чтобы проститься с городским главой Геннадием Кернесом, который умер от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что гроб перевезли в Харьковский оперный театр, где в 9 часов утра началось гражданское прощание. Почтить память мэра пришли тысячи харьковчан, очередь растянулась уже на несколько кварталов.

Свои соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса выразили актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также певица Ирина Билык. Она назвала Кернеса "великим человеком" и поблагодарила за то, что он сделал для Харькова.

Ранее сообщалось, что в Харьков на прощание с Кернесом приехали Кличко, Добкин и Новинский.

мэр Харьков прощание Геннадий Кернес похороны
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