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23 декабря 2020, 14:53 172

Кернес после смерти показал дулю своим ненавистникам - мэр Днепра Филатов

23 декабря 2020, 14:53 172
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Он утверждает, что молчание центральной власти "выглядит некрасиво"
Он утверждает, что молчание центральной власти "выглядит некрасиво"
Фото: из открытых источников
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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что попрощаться с городским головой Харькова пришли тысячи благодарных харьковчан, и таким образом Геннадий Кернес после смерти "показал дулю" своим ненавистникам.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, лучшим доказательством реального отношения к Кернесу людей является то, что попрощаться в Оперный театр пришли тысячи благодарных харьковчан, которые стояли в огромной многочасовой очереди на морозе.

Ирония судьбы заключается в том, что Гена и после своей смерти показал дулю всем своим ненавистникам... А всем тем, кто продолжает плясать на костях Кернеса, наверное, стоит задуматься смогут ли они собрать на собственные похороны хотя бы ближайших родственников и соседей", - написал Филатов.

Он также добавил, что молчание центральной власти "совсем некрасиво выглядит".

По словам мэра Днепра, "как минимум, стоит уважать выбор такого огромного и важного города, как Харьков".

Напомним, в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

заявление Харьков Геннадий Кернес Борис Филатов похороны
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