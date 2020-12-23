В Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора

Церемония прощания закончится в 13:00

Церемония прощания закончится в 13:00

Фото: TriolanLive

В Харькове началась церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом - она проходит в Благовещенском соборе. Местные жители с самого утра выстраиваются в очередь у входа в собор.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Возле входа находятся кордоны полиции, попасть внутрь могут лишь близкие мэра. Для остальных харьковчан церемонию прощания транслируют на большом экране. Также трансляцию траурной церемонии запустили в YouTube.

После отпевания, тело мэра доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета, где состоится прощание. Его планируют провести с 09:00 до 13:00. Похоронят Геннадия Кернеса на почетной аллее городского кладбища №2. Место погребения расположено рядом с могилой экс-главы ОГА Евгения Кушнарева.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.