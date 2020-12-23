В Харьков на прощание с Кернесом приехали Кличко, Добкин и Новинский

Они прибыли к оперному театру

Они прибыли к оперному театру

Фото: imgbb.com

В Харьков на церемонию прощания с мэром города Геннадием Кернесом приехали глава Киева Виталий Кличко, народный депутат Вадим Новинский и депутат Верховной Рады VIII созыва Михаил Добкин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Вход в театр свободный. Гроб с телом Кернеса поставили в холле. У оперы дежурят полицейские. На фасаде здания разместили большое фото мэра", - говорится в сообщении.

Известно, что вчера военные Харьковского гарнизона репетировали церемонию прощания с Геннадием Кернесом, но позже приказ об их привлечении отменили. Объяснили это тем, что на официальной церемонии не будет первых лиц государства, поэтому и военных тоже не будет.

Напомним, сегодня 23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.