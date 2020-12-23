У Харкові поховали Кернеса, не обійшлось без інцидентів

Попрощатися з мером міста прийшли тисячі людей

Попрощатися з мером міста прийшли тисячі людей

Фото: Суспільне

Сьогодні, 23 грудня мера Харкова Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі № 2.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Церемонія поховання почалася близько 14:30, яка тривала близько години. Її продовжили майже на годину через величезні черги мешканців міста, які прийшли попрощатися із мером.

На церемонії були присутні рідні Кернеса. Також на кладовищі і вздовж вулиці Пушкінської зібралося дуже багато людей. Люди принесли величезну кількість живих квітів.

Труну Кернеса винесли з Оперного театру під оплески жителів міста.

За інформацією Нацполіції Харківській області, у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом взяли участь 110 тисяч осіб.

Під час церемонії поховання не обійшлося без інцидентів. Неподалік другого міського цвинтаря на вулиці Пушкінській невідомі особи запустили феєрверк. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто запустив салют. За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро "Київська".

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи. 21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.

23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.