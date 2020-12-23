14:24  23 грудня
У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану
10:34  23 грудня
Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков
17:51  23 грудня
Бойовики сьогодні тричі зірвали режим "тиші" на Донбасі, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2020, 16:35 321

У Харкові поховали Кернеса, не обійшлось без інцидентів

23 грудня 2020, 16:35 321
Читайте также на русском языке
Попрощатися з мером міста прийшли тисячі людей
Попрощатися з мером міста прийшли тисячі людей
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 23 грудня мера Харкова Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі № 2.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Церемонія поховання почалася близько 14:30, яка тривала близько години. Її продовжили майже на годину через величезні черги мешканців міста, які прийшли попрощатися із мером.

Кернеса поховали — фоторепортаж

На церемонії були присутні рідні Кернеса. Також на кладовищі і вздовж вулиці Пушкінської зібралося дуже багато людей. Люди принесли величезну кількість живих квітів.

Труну Кернеса винесли з Оперного театру під оплески жителів міста.

Везут на кладбище: гроб с телом Геннадия Кернеса вынесли из здания ХНАТОБа (фото) - Харьков Vgorode.ua

За інформацією Нацполіції Харківській області, у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом взяли участь 110 тисяч осіб.

Кернеса поховали — фоторепортаж

Під час церемонії поховання не обійшлося без інцидентів. Неподалік другого міського цвинтаря на вулиці Пушкінській невідомі особи запустили феєрверк. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто запустив салют. За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро "Київська".

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи. 21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.

23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

поліція мер Харьків прощання Геннадій Кернес похорон
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кернес після смерті показав дулю своїм ненависникам - мер Дніпра Філатов
23 грудня 2020, 14:53
На Вінниччині Липовецький міський голова добровільно відмовився від посади
23 грудня 2020, 13:30
У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко
23 грудня 2020, 12:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »