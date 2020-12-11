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11 декабря 2020, 19:46 5

Организатору незаконного "референдума" в Краматорске дали 5 лет тюрьмы

11 декабря 2020, 19:46 5
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Фото: flickr
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В Краматорске Донецкой области апелляционный суд приговорил организатора так называемого "референдума" в 2014 году к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору с председателем так называемой "участковой избирательной комиссии №5", организовал и провел незаконный "референдум" на территории Краматорской школы №30.

В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал его виновным в совершении указанного преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что были не согласны с таким решением суда и подали апелляцию.

В свою очередь, суд принял решение частично удовлетворить просьбу стороны обвинения: мужчине дали реальное лишение свободы на пять лет.

Напомним, суд приговорил за госизмену украинскую чиновницу, которая работала на оккупантов в "ЛНР".

Краматорск референдум ДНР суд тюрьма
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