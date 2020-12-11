"Не позволим делать цирк из областного совета", - председатель Ровнооблсовета об иске "слуг народа"

Сергей Кондрачук удивлен тем, что "партия власти" намерена игнорировать сессии

Сергей Кондрачук удивлен тем, что "партия власти" намерена игнорировать сессии

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Об этом председатель Ровенского облсовета заявил на своей Facebook-странице, сообщает RegioNews.

Сергей Кондрачук заявляет о необходимости рассматривать насущные проблемы области и обещает в случае каких-то "движений, перекрытий дороги" - "отправлять людей в партийный офис "Слуги народа", пусть там им выплачивают заработную плату".

Они отменяют абсолютно все решения, которые были приняты на первом пленарном, но третьей стороной приобщают только меня. Еще там есть отмена заместителя, первого заместителя, всех председателей комиссий. Безусловно, все депутаты, которые были избраны в комиссии, а это 35, или в руководство, тоже будут третьей стороной. Этот процесс затянется я не знаю на сколько. И вместе с тем я читаю комментарий господина Липского, что пока будет суд, они не будут ходить на сессии. Друзья дорогие! В Остроге перекрывают дорогу, потому что нет зарплаты у людей. Куча проблем по области. И сегодня правящая партия не будет ходить на сессию? Скажите, бюджет на 21 год надо мне или людям? И когда будут какие-то движения, перекрытия дороги, я буду очень уверенно отправлять людей в партийный офис Слуги народа, пусть им там выплачивают заработную плату, - отметил Сергей Кондрачук.

Сергей Кондрачук добавил, что не позволит "делать фарс и цирк из областного совета", призвал депутатов к конструктиву и выразил пожелание, чтобы все 64 депутата присутствовали на следующей сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги Народа" будут оспаривать легитимность председателя Рівнеоблради в суде.