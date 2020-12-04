Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака

Вся проблема в том, что Банковой следовало отправить в отставку замглавы Офиса президента Олега Татарова уже в самом дебюте развертывания вокруг него коррупционного скандала. Но теперь этот априори одиозный топ-чиновник стал настолько токсичным, что обязательно будет тянуть за собой в омут всех, кто попытается замолвить за него словечко

Вся проблема в том, что Банковой следовало отправить в отставку замглавы Офиса президента Олега Татарова уже в самом дебюте развертывания вокруг него коррупционного скандала. Но теперь этот априори одиозный топ-чиновник стал настолько токсичным, что обязательно будет тянуть за собой в омут всех, кто попытается замолвить за него словечко

Стоит честно признать: назначение Олега Татарова замом Андрея Ермака да еще и ответственным за такое чувствительное направление, как обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции и защиты прав человека, с самого начала было совсем неудачной идеей. Потому что в "кредитной истории" Татарова куда не кинь - всюду клин.

Именно он во время своего пребывания на посту заместителя начальника главного следственного управления МВД при президентстве Януковича вел уголовные производства против активистки Майдана Татьяны Чорновол, протестующих Автомайдана и других участников протестов 2013-2014 годов. Ну а его адвокатская деятельность после победы Революции достоинства по защите ряда одиозных клиентов, как, например, Андрея Портнова или Вадима Новинского, лишь добавила шлейфа одиозности самом Татарову.

Единственное, чего не хватало "до полного комплекта", так это его попадания в коррупционные скандалы той или иной степени тяжести. Однако и появление такого "волчьего билета" не заставило себя долго ждать. Причем привязка к коррупции того, кто по своему чиновничьему функционалу должен ей противодействовать, засияла настолько ярко и разными красками, что отбросила глубокую тень на репутацию почти всей властной вертикали, которую в последнее время так старательно выстраивал патрон Татарова Ермак.

Игра на опережение

Вот в чем нашему герою не откажешь, так это в его сугубо юридическом понимании того, что лучшая защита – это нападение. Недаром же ныне 38-летний Олег Татаров 15 лет назад получил в Национальной академии внутренних дел диплом магистра с отличием. Итак, 28 ноября он с позиции заместителя руководителя ОП первым начал атаку на Национальное антикоррупционное бюро и лично на его директора.

"НАБУ - это не украинская история, которая, увы, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - заявил Татаров. И такая его категоричность с привкусом то ли высокой геополитики, то приземленной конспирологии откровенно удивила многих обозревателей.

Впрочем, ларчик открывался довольно просто – Татаров на тот момент уже знал о заинтересованности им детективов НАБУ, поэтому решил банально сыграть на опережение, элементарно прикрывшись популярными теориями заговора, чтобы, как говорят правоохранители, "запутать следы". Однако поток обвинений в коррупции в свой адрес он смог сдержать лишь на пару-тройку дней – уже с 1 декабря на Татарова пошла информационная лавина невероятной мощности, где очередная порция коррупционных подробностей только увеличивала эффект настоящего снежного кома.

Бездна коррупционного омута

Сначала появилась информация, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя главы Офиса президента относительно возможной причастности Татарова еще как адвоката строительной компании "Укрбуд" к фальсификации экспертизы по громкому делу бывшего ее руководителя Максима Микитася. В частности, речь шла о "стимулировании" эксперта из МВД на нужный вывод машиноместом рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а посредником в передаче такой взятки якобы выступал именно Татаров. Дальше посыпались сообщения о желании НАБУ непосредственно вручить ему подозрение о совершении преступления с возможным задержанием, заблокированное то отдельным судьей Высшего антикоррупционного суда, то лично генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Между прочим, первой из высокопоставленных чиновников стало затягивать в бездну этого омута имени Татарова как раз Венедиктову, что начало носить признаки серьезного политического кризиса. В частности, на сцену вдруг вышел бывший глава ГПУ Юрий Луценко, который назвал действия действующего генпрокурора с отстранением четырех прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры от дела, где фигурирует непосредственно весомый представитель Банковой, уничтожением главного принципа независимости НАБУ и САП. За что наши западные партнеры по головке украинскую власть вряд ли погладят.

А в придачу свой голос подал и вышеупомянутый Микитась, на то время еще находясь в камере СИЗО: по его словам, нынешний заместитель Ермака был вообще автором схемы, по которой Микитась потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд". Так что история о том, что тесть Татарова вдруг переквалифицировался из мелкого перевозчика Новоукраинки Кировоградской области в столичные застройщики, стала уже, что называется, семейной вишенкой на торте, слоеном несколькими коррупционными слоями.

Цугцванг приближается

Само собой, сложившаяся ситуация закономерно требовала реакции от руководства государства в целом и от Ермака как непосредственного начальника Татарова в частности. Однако, уже по привычной традиции, все ограничилось довольно размытым комментарием изданию "Интерфакс-Украина" советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в котором он назвал абсолютным вымыслом "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты" кого-то из Офиса президента. "Относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе", - заявил Подоляк.

К "спасению рядового Татарова", опять же, не называя его фамилии, присоединилась известная своим неудачным баллотированием в мэры Киева нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. В частности, она публично обратилась к директору НАБУ с таким призывом: "Господин Сытник, мы вас приглашаем в парламент. Вы используйте, пожалуйста, трибуну парламента и скажите все, что вы считаете нужным, чтобы мы могли дать свою политическую оценку, а юристы - юридическую оценку тем процессам, которые происходят. Пока это только разговоры". В конце концов, в Офисе генпрокурора заявили, что когда меняли следователей САП в деле квартир для Нацгвардии (кстати, фамилия Татарова здесь также ни разу не упоминается), действовали, мол, исключительно в рамках закона и определенных полномочий.

То есть похоже на то, что все эти обвинения в коррупции топ-чиновника из Офиса президента власть хочет попросту спустить на тормозах. Правда, подобное решение столь громкого и дразнящего украинцев вопроса больше напоминает известное поведение страуса, который при опасности банально закапывает голову в песок.

На самом же деле вся проблема в том, что Банковой следовало отставить замглавы ОП Олега Татарова уже в самом дебюте развертывания вокруг него коррупционного скандала. Но теперь этот априори одиозный персонаж приобрел такую токсичность, что обязательно будет тянуть за собой в омут всех, кто попытается замолвить за него словечко. Иначе говоря, если пользоваться шахматной терминологией, в эндшпиле этой партии все меньше остается хороших ходов, приближая положение к цугцвангу. А это когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.