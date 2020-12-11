Сытник заявил, что Татаров фактически давал взятку вместе с экс-главой "Укрбуда" Микитасем

Из-за замены прокуроров Татарову не могут сообщить о подозрении

Из-за замены прокуроров Татарову не могут сообщить о подозрении

Фото: wz.lviv.ua

По данным директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, у них в распоряжении есть переписка заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с другими фигурантами дела застройщика Максима Микитася. Но из-за изменения процессуальных прокуроров в деле Микитася, Татарову не сообщили о подозрении и он пока не имеет статуса в этом производстве.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в интервью Артема Сытника "Суспільному".

По словам Сытника, речь идет о внесении недостоверных данных к экспертизе, назначенной полицией в деле Микитася о завладении средствами НГУ. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

Господин Татаров работал в "Укрбуде", там где был Микитась, они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. При чем там такая интересная переписка: "Давай бегом, потому что дело забирает НАБУ и тогда будет трудно что-то решить”. И за такое решение одному из руководителей экспертного учреждения было предоставлено взятку в виде паркоместа", - рассказал Сытник.

Директор НАБУ добавил, что Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятки": "Есть люди, которые получили взятку, и люди, которые дали взятку. И есть этому доказательства. И подозрение, где все это расписано оно уже признано судом обоснованным".

Но по словам Сытника, Татарову так и не удалось сообщить о подозрении, потому что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила состав прокуроров: "Оно (подозрение - ред.) было подписано, но прокурор, который подписал, даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу. Прокурор думал что он прокурор. Потом случайно заглянули в реестр и увидели что там другие прокуроры стоят. Когда мы это увидели, подозрение еще не было вручено, и прокуроры и детективы остановились, потому что это бы бросило сомнение на законность именно процессуальных действий. Такого я еще за всю свою карьеру не видел".

Вместе с тем Сытник отметил, что трудно спрогнозировать будет ли Татаров в дальнейшем фигурировать в деле Микитася. "Возможно у них (новых прокуроров - ред.) будет другое мнение, возможно - нет. Не знаю. Поэтому прогнозировать действия прокурора я точно не буду. Но к сожалению это проблема отсутствия антикоррупционного прокурора в целом".

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента. Он продолжает работу в ОП в том же режиме.