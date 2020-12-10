Скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента - СМИ

Он продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается

Он продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается

Фото: из открытых источников

Несмотря на общественный резонанс, заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака - юриста Олега Татарова не собираются отстранять от работы. Он продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается.

Как отмечает RegioNews, об этом сообщает "Нове время" со ссылкой на источник среди топ-чиновников.

Издание отмечает, что в то же время, по данным другого источника в правоохранительных органах, в материалах дела по Татарову достаточно аргументов для доказательства причастности замглавы ОП к коррупционной сделке с квартирами для Нацгвардии, показания по которой дал застройщик Максим Микитась.

Именно поэтому детективы НАБУ и прокуроры САП и подготовили ему подозрение. И для прокуроров САП, которые вели это дело, было неожиданностью, когда они узнали, что они отстранены от него.

Последнее в эфире 24 канала 9 декабря подтвердил и исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук - он сказал, что и для него это было неожиданно, когда генпрокурор Ирина Венедиктова вдруг заменила прокуроров, готовивших подозрение Татарову.

Мне тоже интересно, странно, что изменили группу за один день. В настоящее время проводятся следственные действия", - сказал Грищук.

На вопрос журналистов о том, что по ходу дела складывается впечатление, что Офис президента не допустит увольнения Татарова, директор НАБУ Артем Сытник ответил, что надеется, что "время покажет, что это ложное впечатление", потому что позиция прокуроров САП, включая позицию и.о. руководителя САП, заключается в том, что "все настроены принимать законные решения".

Более того, там же несколько фигурантов по делу (Микитася и земли Нацгвардии, в котором фигурирует Татаров). В отношении одного из фигурантов Антикоррупционным судом уже избрана мера пресечения, и обоснованность подозрения уже проверена судом, то есть это вопрос времени, когда все фигуранты дела получат подозрения", - сказал Сытник.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.