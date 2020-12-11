В Одессе арестовали криминального "авторитета" и могут выпустить под залог в 10 млн грн

У злоумышленника нашли оружие, украденное из воинской части

У злоумышленника нашли оружие, украденное из воинской части

Фото Нацполиции

Правоохранители Одессы задержали преступника, который уже в третий раз оказывается под стражей, не отбыл первого срока наказания и пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодной к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из воинских частей Одесской области.

Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель прибегнул к хулиганству с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест, что дало злоумышленнику возможность совершить преступление, о котором шла речь в начале, - сообщают в полиции.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В Одесі поліцейські затримали кримінального "авторитета", який намагався впливати на криміногенну ситуацію в... Posted by Поліція Одеської області on Friday, December 11, 2020

Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме этого, возобновлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали двух мужчин, которых подозревают в финансировании международного терроризма.