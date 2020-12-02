14:24  02 декабря
Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
18:26  02 декабря
В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 16:16 61

Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова - Бутусов

02 декабря 2020, 16:16 61
Читайте також українською мовою
Она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать
Она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Максима Микитася.

Об этом в Facebook сообщил журналист и главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов, передает RegioNews.

По его словам, Венедиктова сделала процессуальным руководителем в этом деле саму себя. Таким образом, утверждает он, операция детективов НАБУ по задержанию заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова сорвана.

Юрий Бутусов рассказал, что сегодня, 2 декабря в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Однако никаких следственных действий сделать не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре", - написал Бутусов.

Он рассказал, что вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, а процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался этим делом.

Цензор.Нет общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы этим решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути, подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу", - написал журналист.

Он отметил, что назначенная президентом Венедиктова вмешивается в ход расследования уголовного дела против сотрудника Офиса президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.

По данным источников Цензор.Нет, вчера вечером в Офисе президента Зеленский провел совещание по деле Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы в НАБУ нет достаточных доказательств. Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия или о выходе под залог в размере 1 миллиона гривен", - говорит журналист.

Он подытожил, что теперь задержать Татарова и отправить его под стражу нельзя, потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело. НАБУ готовит заявление по поводу этой скандальной ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Читайте также: Новый поворот в деле Микитася: заместителя Ермака Татарова обвинили в коррупции.

НАБУ Офис президента задержание коррупция Ирина Венедиктова Максим Микитась Олег Татаров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заместитель Ермака Татаров был автором схем, по которым вывели "Укрбуд" - Микитась
02 декабря 2020, 15:32
В этом году НАПК выявило незадекларированного имущества почти на 500 миллионов
02 декабря 2020, 14:50
Зеленский согласился, что ГУД нужен руководитель
02 декабря 2020, 12:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »