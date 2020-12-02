Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова - Бутусов

Она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать

Она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Максима Микитася.

Об этом в Facebook сообщил журналист и главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов, передает RegioNews.

По его словам, Венедиктова сделала процессуальным руководителем в этом деле саму себя. Таким образом, утверждает он, операция детективов НАБУ по задержанию заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова сорвана.

Юрий Бутусов рассказал, что сегодня, 2 декабря в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Однако никаких следственных действий сделать не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре", - написал Бутусов.

Он рассказал, что вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, а процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался этим делом.

Цензор.Нет общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы этим решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути, подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу", - написал журналист.

Он отметил, что назначенная президентом Венедиктова вмешивается в ход расследования уголовного дела против сотрудника Офиса президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.

По данным источников Цензор.Нет, вчера вечером в Офисе президента Зеленский провел совещание по деле Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы в НАБУ нет достаточных доказательств. Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия или о выходе под залог в размере 1 миллиона гривен", - говорит журналист.

Он подытожил, что теперь задержать Татарова и отправить его под стражу нельзя, потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело. НАБУ готовит заявление по поводу этой скандальной ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

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