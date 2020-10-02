Нардеп Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким"

Разговор удалось записать якобы, потому что говорили по громкой связи

Разговор удалось записать якобы, потому что говорили по громкой связи

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал в сети записи разговоров, которые, по его утверждению, принадлежат куму главы Офиса президента Николаю Тищенко и так называемому "смотрящему за Киевом" Денису Комарницкому.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео, опубликованное нардепом.

Так, по мнению Лероса, эти "пленки" указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий говорил по громкой связи с Николаем Тищенко. Якобы именно так его удалось подслушать.

У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту. Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен", - пишет нардеп.

Также Лерос сообщает, что больше Комарницкого никто не трогает. С МВД порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ.

Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности", - резюмирует Лерос.

Отмечается, что скорее всего именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

Напомним, нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко . На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский.