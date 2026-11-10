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10 ноября 2026, 11:34

Украина, США и Россия начали трехсторонние переговоры в Абу-Даби

10 ноября 2026, 11:34
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Иллюстративное фото: ТСН
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Украина, США и Россия приступили к трехстороннему этапу переговоров. Стороны обсуждают ключевые вопросы о прекращении боевых действий и пути приближения мира

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров , передает RegioNews .

По его словам, переговоры проходят в соответствии с задачами, определенными президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На повестке дня – ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира", – отметил Умеров.

Ранее Умеров рассказал, что украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по координационной встрече с американскими и европейскими партнерами. Во время первого раунда встречи стороны сверяют позиции и координируют дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь немного другую форму.

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