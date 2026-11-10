В Абу-Даби стартовали переговоры: Умеров рассказал о встрече с партнерами
Украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по координационной встрече с американскими и европейскими партнерами
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.
По его словам, к обсуждениям присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии, а также спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Во время первого раунда встречи стороны сверяют позиции и координируют дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.
После координационных консультаций запланирован трехсторонний формат с участием Украины, США и России.
Умеров также назвал четыре основных приоритета украинской стороны в переговорном процессе:
- прекращение боевых действий,
- надежные гарантии безопасности после окончания войны,
- экономическое восстановление и развитие Украины,
- гуманитарные вопросы.
По его словам, украинская делегация работает над достижением конкретного прогресса по этим направлениям и приближению мира.
Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь "немножко другую форму".