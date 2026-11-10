В Абу-Даби стартовали переговоры: Умеров рассказал о встрече с партнерами

Фото: Telegram/Рустем Умеров

Украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по координационной встрече с американскими и европейскими партнерами

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

По его словам, к обсуждениям присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии, а также спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Во время первого раунда встречи стороны сверяют позиции и координируют дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.

После координационных консультаций запланирован трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

Умеров также назвал четыре основных приоритета украинской стороны в переговорном процессе:

прекращение боевых действий,

надежные гарантии безопасности после окончания войны,

экономическое восстановление и развитие Украины,

гуманитарные вопросы.

По его словам, украинская делегация работает над достижением конкретного прогресса по этим направлениям и приближению мира.

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь "немножко другую форму".