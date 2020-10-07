Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого"

Речь идет об истории хищения средств Подольско-Воскресенского моста

Речь идет об истории хищения средств Подольско-Воскресенского моста

Фото: Facebook

Народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народы" Николая Тищенко со "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким, где они обсуждают способы запугивания Лероса и дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на видео, опубликованное нардепом.

По словам Лероса, записи сделала Служба безопасности Украины в рамках расследования о коррупции в Киеве.

Нардеп утверждает, что сама запись велась, "когда Комарницкий поехал в сауну к своему партнеру".

По словам нардепа, в ходе разговора Комарницкий якобы обсуждает с Тищенко то, как можно наказать Лероса – "открутить ухо" или "организовать, что примут на взятке", "обнять где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал", "пристегнуть наручниками и пробежать десятку", "облить зеленкой" или дерьмом. Он также предлагает снимать все это на камеру и говорит, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 гривен, который он готов заплатить.

Также фигуранты пленок обсуждают заказное интервью для Тищенко с неким Антоном из "Вестей". Исходя из разговора, они объясняют ему, что именно нужно написать в статье.

Ранее сообщалось, что Лерос опубликовал в сети записи разговоров, которые, по его утверждению, принадлежат куму главы Офиса президента Николаю Тищенко и так называемому "смотрящему за Киевом" Денису Комарницкому.

Напомним, нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко. На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский.