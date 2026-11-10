В Ладыжине после российской атаки объявили трехдневный траур по погибшим

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В Ладыжинской общине в Винницкой области объявили трехдневный траур по двум людям, погибшим в результате российской атаки беспилотников

Об этом сообщил секретарь городского совета Ладыжинского Александр Коломиец в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, траур продлится три дня, начиная с сегодняшнего дня.

Также вражеский удар повредил гражданскую инфраструктуру

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. В результате атаки на территории предприятия зафиксированы разрушения. Погибли два человека.