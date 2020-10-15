Дело Гандзюк: Подозреваемых в нападении на активистку оставили под стражей

Речь идет о Владиславе Мангере и Алексее Левине

Речь идет о Владиславе Мангере и Алексее Левине

Рixabay

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина. Суд отклонил жалобу защиты подозреваемых на применение меры пресечения.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Соответствующее решение было принято в четверг, 15 октября.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные на пользу обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

На прошлом заседании суда Павловский признал вину и просил утвердить соглашение между ним и прокуратурой.