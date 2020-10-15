Польский суд оставил под арестом экс-главу "Укравтодора" Новака

Следствие в отношении Новака по делу о коррупции продолжается

Следствие в отношении Новака по делу о коррупции продолжается

Фото: РБК

Окружной суд в Варшаве продлил на два месяца временный арест для бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщает агентство РАР, об этом после заседания суда сообщил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский, передает RegioNews.

Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - сказал адвокат.

Известно, что судья окружного суда Данута Кахнович продолжила арест Новаку и еще одному обвиняемому в его деле - Яцеку П. на два месяца, а не на три, как просил прокурор.

Одним из аргументов продлении ареста для Новака стало опасение, что он сможет бежать за границу.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.