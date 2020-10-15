16:33  15 октября
На секретаря Полтавского горсовета Шамоту составили протокол за нарушение карантина
18:12  15 октября
Харьков внесли в "красную зону" карантина (ОБНОВЛЕНО)
17:56  15 октября
С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2020, 18:33 6

Польский суд оставил под арестом экс-главу "Укравтодора" Новака

15 октября 2020, 18:33 6
Читайте також українською мовою
Следствие в отношении Новака по делу о коррупции продолжается
Следствие в отношении Новака по делу о коррупции продолжается
Фото: РБК
Читайте також
українською мовою

Окружной суд в Варшаве продлил на два месяца временный арест для бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщает агентство РАР, об этом после заседания суда сообщил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский, передает RegioNews.

Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - сказал адвокат.

Известно, что судья окружного суда Данута Кахнович продолжила арест Новаку и еще одному обвиняемому в его деле - Яцеку П. на два месяца, а не на три, как просил прокурор.

Одним из аргументов продлении ареста для Новака стало опасение, что он сможет бежать за границу.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.

суд коррупция Польша Укравтодор Славомир Новак
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Дело Гандзюк: Подозреваемых в нападении на активистку оставили под стражей
15 октября 2020, 16:59
На Запорожской таможне разоблачили коррупционную схему экспорта зерна
15 октября 2020, 16:55
"Слуга народа" Богуцкая публично извинилась перед однопартийцем Качурой за "тупой ботинок"
14 октября 2020, 21:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы в Одессе на грани срыва: избирком распустили, а печать бюллетеней остановили
Нардепы, губернаторы и олигархи: стать депутатами Львовского облсовета захотели знаковые люди
Все публикации »
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »