"Слуга народа" Богуцкая публично извинилась перед однопартийцем Качурой за "тупой ботинок"

Нардеп признала, что это было грубо и не корректно

Нардеп признала, что это было грубо и не корректно

Фото: Facebook

Народный депутат фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая публично извинилась перед своим коллегой Александром Качурой за оскорбление последнего из-за высказываний о закупке российской вакцины.

Об этом Лиза Богуцкая написала в соцсети Facebook, сообщает RegioNews.

В частности Богуцкая сообщила, что вчера в эфире одного из телеканалов был частично затронут конфликт между ею и Качурой.

Очень позитивный журналист попытался разобраться в ситуации, и мы пришли к формальному примирению. Сегодня мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз", - написала Богуцкая.

Затем она принесла извинения Качуре за оскорбительные высказывания в его адрес, добавив, что все равно остается противницей российской вакцины и потребовала у соседей вернуть украинские территории.

Вчера в эфире одного из телеканалов был частично затронут конфликт между мной и Александром Качурой. Очень позитивный... Опубліковано Liza Bogutskaya Середа, 14 жовтня 2020 р.

Вскоре на пост Богуцкой отреагировал Качура.

В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Иск в суд не подаю! "Слуга народа" - это самая большая фракция в истории Украины, в которую входят учителя, врачи, юристы, блогеры, предприниматели. Мы - разные, но в этом и есть наша сила. Благополучие, жизнь и здоровье наших граждан - это главный приоритет для власти!" - написал нардеп.

У зв’язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Позов до суду не подаю!... Опубліковано Олександр Качура Середа, 14 жовтня 2020 р.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".