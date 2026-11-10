Россияне ударили по предприятию в Винницкой области: есть погибшие
В ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
В результате атаки на территории предприятия зафиксированы разрушения. Известно о двух погибших.
Кроме того, российские удары повредили объекты энергетической инфраструктуры области.
Информации о масштабах разрушений и повреждений нет.
Напомним, в ночь на 10 ноября РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 19 локациях.
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