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В ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате атаки на территории предприятия зафиксированы разрушения. Известно о двух погибших.

Кроме того, российские удары повредили объекты энергетической инфраструктуры области.

Информации о масштабах разрушений и повреждений нет.

Напомним, в ночь на 10 ноября РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 19 локациях.